ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الطماطم 20 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 1.6 و3.5 جنيه.
واستقر عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.6 و3.5 جنيه، بزيادة 20 قرشا.
البطاطس بين 1.5جنيه و3 جنيهات.
البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 17 و27 جنيها.
الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.
التفاح البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و17 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 3 و6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 14 و28 جنيها.
المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.
المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
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