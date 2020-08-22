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أسعار السمك تستقر خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

10:13 ص السبت 22 أغسطس 2020
أسعار السمك تستقر خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم بين 18 و20 جنيها، وهو سعر الأمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وكيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 60 و65 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية

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