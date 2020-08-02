أسعار الذهب بمصر تسجل أكبر زيادة شهرية في 2020 خلال يوليو (جراف تفاعلي)



كتب- مصطفى عيد:

شهد شهر يوليو الماضي تسجيل أكبر زيادة في أسعار الذهب في مصر خلال عام 2020، وذلك وسط موجة من الارتفاعات الشهرية خلال العام خاصة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، حيث واصلت أسعار الذهب تحطيم أرقامها القياسية خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال يوليو الماضي بنسبة 10.2%، ليرتفع سعر الجرام عيار 21 بنحو 81 جنيها، مسجلا 877 جنيها، وهو أعلى مستوى تاريخي له.

كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 752 جنيها بنهاية يوليو، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1002 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيها.

وقفز سعر الذهب في مصر بذلك بنسبة 29.2% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، حيث قفز سعر الجرام عيار 21 بقيمة 198 جنيها، والجرام عيار 18 بنحو 170 جنيها، والجرام عيار 24 بنحو 226 جنيها، والجنيه الذهب بنحو 1584 جنيها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.