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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:55 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.59%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11077 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 61.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 42.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 18.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.2%، إلى مستوى 11142 نقطة.

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