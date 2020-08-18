الإحصاء: صادرات مصر من الأثاث ترتفع بنسبة 204% في 9 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع إجمالي قيمة صادرات مصر من الأثاث بنسبة 204.2% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه من 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، وفقًا لدراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء أن الدراسة جاءت عن سوق الأثاث المصري خلال الفترة من( 2008 – 2019) وأظهرت ارتفع إجمالي قيمة الواردات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5 % خلال الفترة من 2010- 2019.

وارتفع إجمالي قيمة الإنتاج بسعر السوق من الأثاث بنسبة 107.3% في مصر خلال الفترة من 2008 إلى 2019، وفقًا للبيان.

وقال إن إجمالي قيمة الإنتاج بسعر السوق من الأثاث بلغ 1.8 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

كما ارتفع متوسط إنتاجية العامل الشهرية من 5.5 ألف جنيه إلى 17.8 ألف جنيه بنسبة 223.6% خلال الفترة ( 2008 ــ 2019 ).

وبحسب الدراسة تأتي المحافظات الحضرية في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الإنتاج بسعر البيع فقد ارتفع من 399.1 مليون جنيه إلى 597.4 مليون جنيه بنسبة 49.7% خلال الفترة (2010 – 2019).

وقال الجهاز إن إجمالي قيمة الصادرات من الأثاث ارتفعت من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة 204.2%.

وأضاف أنه في نفس الوقت ارتفع إجمالي قيمة الواردات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5 % خلال الفترة من 2010- 2019.

وجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث حيث تتراوح بين 55% و60 % بينما تأتي دول آسيا في المرتبة الثانية وتستحوذ ما بين 19.3% إلى 28.6 % خلال الفترة ( 2010 ـــ 2019) .

وقال البيان إن السعودية جاءت في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث للدول العربية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 32.5 % و 56.6% بينما تأتي العراق في المرتبة الثانية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 9.1% و23% خلال الفترة ( 2010 ــ 2019).

وجاءت إيطاليا في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية للدول الأوروبية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12.1% و34% بينما تأتي هولندا في المرتبة الثانية وتستحوذ على نسبة تتراوح 8.7% و17.1% خلال الفترة ( 2010 ـــ 2019).

وجاءت الصين في مقدمة الدول الآسيوية من حيث واردات الأثاث من مصر وتحتل المرتبة الأولى حيث تستحوذ على نسبة بين 73.4% إلى 87.7% خلال الفترة (2010 ـــ 2019 ).