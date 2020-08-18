تراجع طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% إلى مستوى 11134 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.2%، إلى مستوى 11142 نقطة.