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تراجع طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:22 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
تراجع طفيف لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

مؤشرات البورصة

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% إلى مستوى 11134 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.2%، إلى مستوى 11142 نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة

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