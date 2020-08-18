أرباح هيرميس ترتفع 8% خلال الربع الثاني من العام الجاري

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع صافي ربح المجموعة المالية هيرميس،خلال الربع الثاني من العام الجاري 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 328 مليون جنيه، بحسب القوائم المالية المجمعة.

ووفقا لبيانات الشركة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، ارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار جنيه بنمو سنوي بمعدل 26% مقارنة بالإيرادات خلال نفس الفترة.

ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي لقطاع بنك الاستثمار، حيث بلغت إيرادات القطاع مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، بزيادة سنوية قدرها 40%، بحسب البيان.

وقالت الشركة إن ذلك جاء مدعومًا بتعافي أسواق المال الإقليمية وما ترتب علي ذلك من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية(Seed Capital) والاستثمارات التي تأثرت بشدة خلال الربع الأول من عام 2020.

وترى الإدارة أن المؤشرات المالية لفترة النصف الأول من عام 2020 تعكس الأداء التشغيلي للشركة بصورة أكثر دقة علمًا بأن الإيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال أول ستة أشهر من العام الجاري دون تغير ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الشركة أثبتت مرونة فائقة في مواجهة العديد من التحديات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد – 19) خلال الربع الثاني، حيث نجحت في تجاوز الأزمة بفضل تنوع تواجدها الجغرافي وباقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في ترسيخ ريادتها من خلال احتلال قطاع الوساطة في الأوراق المالية لصدارة التصنيفات في غالبية الأسواق التي تعمل بها الشركة، وتتويج قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمركز الأول بين مستشاري صفقات سوق المال بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكذلك استمرار التوسعات الجارية بأعمال قطاع التمويل غير المصرفي.

وأضاف عوض، أن دمج ذراعي التخصيم والتأجير التمويلي في السوق المصري تحت مظلة كيان واحد يحمل اسم "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" سيثمر عن تنمية نطاق الأعمال بشكل ملحوظ دون تأثير بالغ على مصروفات العاملين مع تحسين الاستفادة من قاعدة رأس المال الكبيرة التي ينفرد بها الكيان الجديد، فضلاً عن تحسين آليات الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة للعملاء.

وأشار إلى أن فريق العمل بشركة ""valU التي تمثل أحدث حلول تكنولوجيا الخدمات المالية، يركز حاليًا على بناء وتعزيز العلاقات مع مختلف الكيانات في قطاع التجارة الإلكترونية بهدف تنمية أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

وبلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) 292 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو انخفاض سنوي بنسبة 20% نتيجة تراجع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 21% خلال نفس الفترة.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي على خلفية تراجع قيمة التداول في غالبية الأسواق التي تعمل بها. كما انخفضت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 13% لتسجل 58 مليون جنيه بسبب تراجع أتعاب الخدمات الاستشارية.

وانخفضت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 15% لتبلغ 93 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، نظرًا لتراجع إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة سنوية 22% لتبلغ 65 مليون جنيه خلال نفس الفترة على خلفية انخفاض أتعاب الإدارة الخاصة بشركة Frontier Investment Management (FIM)، وهي الذراع الإقليمي للشركة في إدارة الأصول. ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 6% لتسجل 28 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020.

كما تراجعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 7% فقط لتبلغ 299 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، على الرغم من انخفاض إيرادات شركة تنمية بنسبة سنوية 17% لتسجل 229 مليون جنيه خلال نفس الفترة بسبب تراجع المبيعات والتمويلات المصدرة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.