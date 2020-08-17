التخطيط تخصص 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء هذا العام

كتبت- دينا خالد:

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن الملامح الأساسية للبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام الثالث (2020/2021) من الخطة مُتوسطة المدى للتنمية الـمُستدامة.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة العام الثالث تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة، والظروف المعيشية الـمُلائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة في ظل الأزمة العالمية لفيروس كوفيد ١٩ وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة من جديد.

وأضافت السعيد، في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الخطة توجه استثمارات حكومية بنحو 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مُقابل حوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، بنسبة زيادة تبلغ نحو 57.3%.

وتابعت السعيد أن محافظة شمال سيناء استحوذت على نحو 4.54 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي 2020/2021 ، لتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظة جنوب سيناء نحو 3.68 مليار جنيه.

ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 31.8%، بقيمة 1.445 مليار جنيه يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 14.3%، بقيمة 648.8 مليون جنيه، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11.1%، بقيمة 505.5 مليون جنيه، وقطاعي الأنشطة العقارية والمياه بنسبة 10% لكلٍ منهما، بحسب بيان الوزارة.

وتابع البيان، أن قطاع المياه استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بنسبة 23.6% بقيمة تبلغ 869.1 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%، بقيمة 646.8 مليون جنيه، ثم قطاع الزراعة بنسبة 15%، بقيمة 554.5 مليون جنيه، وقطاع خدمات التعليم بنسبة 14.5%، بقيمة تبلغ 532.6 مليون جنيه.

وأشار البيان إلى الانتهاء من تنفيذ 97% من مشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان من مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصالح)، وزراعة 56.5 ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، و13.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد على المياه الجوفية، وتم إنشاء 11 تجمّعاً زراعياً سكنياً لتوطين الأهالي بواقع منزل (175م2) لكل أسرة و5 أفدنة بمحافظة شمال سيناء.

ولفت البيان إلى إنشاء 7 تجمّعات سكنية زراعية في نطاق المحافظة لتوطين الأهالي وتوزيع منزل (175م2) و5 أفدنة لكل أسرة فيما يتعلق بجنوب سيناء.

ويستهدف برنامج العام الحالي تنفيذ عدة مشروعات منها التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء ضمن برامج قطاع الكهرباء مع استكمال أعمال شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة الحسنة و بئر العبد، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة الديوان العام قسم أول العريش وقسم الشيخ زويد و قسم نخل.

يتضمن استكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، واستكمال أعمال بمدينة رفح الجديدة، مع تنمية وتطوير مدينة العريش ضمن برامج قطاع النقل والتخزين.

وحول البرامج المستهدفة لمحافظة جنوب سيناء أشار البيان إلى أبرزها وتضمنت إنشاء 15 تجمعاً زراعياً، ورفع كفاءة طريق شرم / دهب (بطول 4.5 كم من تقاطع وادي مدسوس حتى تقاطع وادي الكيد) والأعمال الصناعية وتوسعة وازدواج طريق دهب/ نويبع 75كم.

