أغلبها بسبب الإنترنت.. جهاز تنظيم الاتصالات تلقى 40 ألف شكوى من العملاء



كتب- علاء حجاج:

أظهر تقرير صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقيه نحو 40 ألف شكوى من قبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، وبلغت نسبة حل المشكلات نحو 91% وبلغ متوسط مدة حل الشكوى 3.85 يوم.

وقال تنظيم الاتصالات إنه تم رد نحو 250 ألف جنيه للعملاء بعد ثبوت أحقيتهم من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فإن أغلب الشكاوى كانت متعلقة بخدمات الإنترنت بعدد 18 ألف شكوى، 54% منها شكاوى متعلقة بالمصرية للاتصالات و20% متعلقة بفودافون و 14% متعلقة بأورنج و 12% متعلقة باتصالات.

وتركزت أغلب شكاوى الخاصة بالإنترنت حول مستوى جودة الخدمة بمعدل 48% من الشكاوى، و 19% متعلقة بصعوبة الاشتراك في الإنترنت

فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات المحمول نحو 13.67 ألف شكوى، 40% من الشكاوى متعلقة بشركة فودافون، و35% متعلقة بشركة أورنج، و20% متعلق بشركة اتصالات، و5% من الشكاوى متعلقة بشركة وي.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تركزت أغلب شكاوى المستخدمين حول نقل الأرقام من شركة لأخرى بنسبة 36% من إجمالي الشكاوى، و 22% من الشكاوى متعلقة بجودة الخدمة، و 16% خاصة بالاستهلاك.

فيما تلقى تنظيم الاتصالات نحو 8.3 ألف شكوى متعلقة بالهاتف الثابت تجاه المصرية للاتصالات، 84% من هذه الشكاوى متعلقة بانقطاع الخدمة، و11% حول توصيل الخدمة و2% خاصة بالاستهلاك، و1% حول جودة الخدمة.