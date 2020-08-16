توقف السياحة يهوي بأرباح شركة أوراسكوم للتنمية 57% بالنصف الأول من العام

كتبت- ياسمين سليم:

هوت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 57% خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على العمليات التشغيلية للشركة وتحديدًا نشاط قطاع الفنادق.

وبحسب بيان للشركة مرسل للبورصة اليوم الأحد فإن صافي ربحها تراجع إلى 168.4 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مقابل 393.8 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري وهي الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا في مصر والعالم بنسبة 62.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة في الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين 76.5 مليون جنيه مقابل 205.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام بنسبة 17% لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، وتنخفض إلى 1.01 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة فإن إجمالي الإيرادات ومجمل الربح انخفض بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا، الذي بدأ تأثيره على العمليات التشغيلية في أواخر فبراير 2020، تلاه قيود حظر التجول التي تم فرضها من قبل الحكومة وتأثيرها بشكل أساسي على نشاط قطاع الفنادق.

قطاع مليء بالتحديات

وهوت إيرادات الفنادق للشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.8 مليون جنيه مقابل 385.9 مليون جنيه العام الماضي بانخفاض نسبته 96.6%، وفقًا لبيان الشركة.

وقالت الشركة إن أرباحها تأثرت بشكل كبير بسبب الإغلاق الكامل لفنادقها حيث أصدرت الحكومات تعليمات بإغلاق جميع الفنادق في الوجهات السياحية اعتبارًا من 19 مارس وحتى 15 مايو 2020، كما علقت الرحلات الطيران الدولية من وإلى مصر حتى أول يوليو الماضي.

وأضافت الشركة أن قطاع الفنادق مليء بالتحديات نظرًا لتأثير فيروس كورونا عليه، مشيرة إلى أنه بالرغم من استمرار فرض بعض القيود على السفر حتى شهر أغسطس الجاري، إلا أن الشركة تتوقع تحسن مستويات التشغيل في كل من فنادق الجونة وطابا هيتس خلال النصف الثاني من عام 2020.

وبحسب الشركة بدأت بعض دول أوروبا الغربية في تخفيف قيود السفر إلى البلدان المجاورة.

وقالت إن خلال شهري يوليو وأغسطس شهد القطاع تحسنًا تدريجيًا في معدل حجوزات الفنادق، مشيرة إلى أن التحسن السريع في الحجوزات يعكس الطلب الكبير وقدرة الشركة على تقديم اختيارات وخدمات تعتبر أكثر أمانًا.

انخفاض في المبيعات العقارية

وخلال النصف الأول من العام الجاري انخفضت مبيعات العقارية لشركة أوراسكوم بنسبة 31.7% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، بحسب البيان.

وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى تباطؤ في تحويل الحجوزات إلى تعاقدات بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة في الظروف الراهنة.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات المتعاقد عليها 393 وحدة في النصف الأول من 2020 مقابل بـ 860 وحدة في النصف الأول من 2019.

واستمر مشروع O West في كونها أكبر مساهم في المبيعات بنسبة 53% من المبيعات تليها الجونة بنسبة 43% ثم مكادي هايتس والفيوم بنسبة 4%.

وخلال شهري أبريل ومنتصف مايو تباطأت أعمال البناء بسبب حظر التجول الذي فرضته الحكومة خلال تلك الفترة، وفقًا للشركة.

وبلغت إجمالي الإيرادات العقارية للشركة 1.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة إنها بدأت الإسراع من عمليات البناء في شهر يونيو 2020 في جميع المشاريع وحصلت على جميع التصاريح اللازمة للمرحلة الأولى من O West.

وأضافت الشركة أنه بالرغم من الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، حافظ قطاع إدارة المدن على الأداء القوي واستمر في تأمين تدفق الإيرادات للمجموعة.

وبلغت إيرادات قطاع المدن 317.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام بانخفاض نسبته 5.4% عن نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب الشركة فإن السبب الرئيسي لانخفاض مؤشرات أداء قطاع المدن إلى تعليق جميع الفعاليات والمهرجانات في جميع أنحاء مصر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت إنها بدأت العمل في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي من المتوقع إقامته في الفترة من 23 أكتوبر حتى 31 أكتوبر المقبل.

وانتهت الشركة من إنشاء الموقع الجديد لإقامة المهرجان الذي سيتيح لحفلي الافتتاح والختام أن تقام في فعاليتها في منطقة مفتوحة، كما سيتم استخدام دور السينما الداخلية بأقل من نصف الطاقة الإجمالية لضمان التباعد الاجتماعي.

كما تأثر صافي الربح للشركة بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى خسائر في العملات الأجنبية بلغت 26.6 مليون جنيه مقارنة بمكاسب بلغت 153.4 مليون خلال النصف الأول من العام الماضي، وفقًا للشركة.