أسعار الدولار تواصل تراجعها أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية عند 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك القاهرة إلى 15.88 جنيه للشراء، و 15.98 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنكي العربي الأفريقي ، وكريدي أجريكول إلى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار 5 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.87 جنيه للشراء، و 15.97 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.