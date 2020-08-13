الإحصاء: تنفيذ 281 ألف وحدة سكنية في مصر خلال عام 2017-2018



كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة في مصر خلال عام 2018-2019 بلغ 281.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 94.6 مليار جنيه مقابل 326.3 ألف وحدة في عام 2017-2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض في عدد الوحدات 13.8%، وقيمة الاستثمارات 11.5%.

وأضاف الجهاز في بيان له اليوم الخميس، أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء خلال عام 2018-2019 بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة 53.9% من الإجمالي، يليه الإسكان المتوسط بعدد 87.9 ألف وحدة بنسبة 31.3%، ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 33 ألف وحدة بنسبة 11.7%, ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 ألف وحدة بنسبة 3.1%.

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومي/ العام/ الأعمال العام):

ذكر جهاز الإحصاء أنه تم تنفيذ 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/ العام/ الأعمال العام) عام 2018-2019 بنسبة 35.7% من الإجمالي العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017-2018 بنسبة انخفاض 4.3%.

وجاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8%, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1%، ثم منخفض التكاليف بعدد 10 وحدات بنسبة 0.01% من إجمالي الوحدات المنفذة بواسطة هذه القطاعات في 2018-2019.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الأولى بعدد 28.2 ألف وحدة بنسبة 28.1% من إجمالي الوحدات المنفذة بواسطة القطاع (الحكومي/ العام/ الأعمال العام) عام 2018-2019، يليها محافظة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1%، وجاءت محافظة الإسماعيلية في المرتبة الاخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة 0.03%.

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص:

أوضح جهاز الإحصاء أنه تم تنفيذ 180.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص في عام 2018-2019 بنسبة 64.3% من الإجمالي العام مقابل 221.2 ألف وحدة عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3%.

وجاء الإسكان المتوسط في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3%، يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 آلاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالي القطاع الخاص.



وجاءت محافظة الإسماعيلية فى المرتبة الأولى بعدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4%، يليها محافظة القاهرة بعدد 25.1 ألف وحدة بنسبة 13.9%، ومحافظة البحيرة في المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4% من إجمالي الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص في عام 2018-2019.

مشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة):

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة) 67.7 ألف وحدة عام 2018-2019 نفذ منها الجهاز المركزي للتعمير 1.9 ألف وحدة بنسبة 2.8٪، ومديريات الإسكان 15.5 ألف وحدة بنسبة 22.9%، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50.3 ألف وحدة بنسبة 74.3%.

ويأتي أكبر عدد وحدات منفذة بمحافظة الجيزة، حيث بلغت 24.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 35.8%، وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الإسماعيلية بعدد 32 وحدة بنسبة 0.04% من الإجمالي.

مشروع دار مصر (الإسكان المتوسط):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر(الإسكان المتوسط) 14.5 ألف وحدة عام 2018-2019، وكان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة دمياط الجديدة حيث بلغ 3.4 ألف وحدة بنسبة 23.5%، وأقل عدد وحدات بمدينة برج العرب حيث بلغ 72 وحدة بنسبة 0.5% من الإجمالي.

مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 2064 وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 64.7 ألف وحدة ويبلغ أكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 26.7%، وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.1% من إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها عام 2018-2019.

ووصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة, ومدينة العلمين الجديدة, والمنصورة الجديدة 5220 وحدة باستثمارات قدرها 9.8 مليار جنيه عام 2018-2019 منها 4900 وحدة بالعاصمة الإدارية, و320 وحدة بمدينة العلمين الجديدة، وجاري إنشاء وحدات بمدينة المنصورة الجديدة.