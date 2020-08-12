رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

كتب- عبدالقادر رمضان:

أدلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصوته اليوم الأربعاء، في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمقر لجنة استراحة الديزل بالدقي، بحسب بيان من الجهاز.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين لاستخدام حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وأشار صالح، إلى أهمية الدور الذي من المقرر أن يقوم به المجلس والذي يثري الحياة السياسية والتشريعية بالبلاد، بحسب البيان.

وانطلقت صباح أمس انتخابات مجلس الشيوخ لانتخاب 200 عضو- 100 بنظام القائمة المطلقة و100 بنظام الفردي- وذلك في أول انتخابات لهذا المجلس منذ إضافته بعد التعديلات الدستورية في أبريل 2019.

وتجرى الانتخابات على مدار يومين تحت إشراف قضائي كامل، ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.