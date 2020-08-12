ارتفاع الطماطم وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 4 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والمانجو العويس بين 10 قروش وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 2.2 و3.5 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 3 و4 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 13 و17 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و28 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.