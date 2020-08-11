زيادة 10% بمبيعات دومتي في الربع الثاني بالرغم من كورونا

كتبت - شيماء حفظي :

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي إنها حققت زيادة في مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 10% على الرغم من تحديات أزمة كورونا.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن مبيعاتها ارتفعت إلى 710.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2020 مقابل 646.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة تراجع صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني ليسجل 31.7 مليون جنيه مقابل 37.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال أحمد القطان العضو المنتدب للشؤون التجارية، في بيان للبورصة اليوم، إن الشركة حققت زيادة في المبيعات بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام على الرغم من تحديات أزمة كورونا.

وأضاف أن الشركة مستمرة في دعم منتج الجبن المعبأ في علب كرتون وخاصة عائلة دومتي بلس والتي شهدت نموا بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام وذلك لتعويض الانخفاض في مبيعات قطاع توريدات التموين.

وقال إن الشركة مستمرة في تطوير قطاع الأجبان القريش وخاصة عائلة الموتزاريلا؛ مشيرا إلى أنه على الرغم من إخفاق مبيعات قطاع السياحة إلا أنه تم تشغيل الخطوط بطاقة 100% استعدادا لتشغيل ماكينات جديدة في النصف الثاني من أغسطس الجاري.

وحقق قطاع المخبوزات نموا بنسبة 84% على الرغم من توقف الدراسة وفرض حظر التجول خلال الربع الثاني من العام بينما انخفض قطاع العصير بنحو 3%.

وتعمل شركة دومتي في إنتاج وتسويق منتجات الجبن والعصائر الطبيعية والمشروبات منذ 1988.