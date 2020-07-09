معدل التضخم السنوي يرتفع إلى 6% في يونيو رغم تراجعه على أساس شهري

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي إلى مستوى 6% في إجمالي الجمهورية مقابل 5% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ولكن معدل التضخم السنوي في يونيو شهد تراجعا بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حينما سجل 8.9%، بحسب بيان من جهاز الإحصاء اليوم.

وفي المدن ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 5.6% في يونيو مقابل 4.7% في مايو.

ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وسجل التضخم الشهري في يونيو معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل موجب 0.1% خلال مايو.