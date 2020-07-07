أعداد المستحقين لدعم تكافل وكرامة ترتفع 400 ألف أسرة بنهاية يونيو

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنحو 400 ألف أسرة بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب بيانات حصل مصراوي عليها بلغ عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة بواقع 15.3 مليون فرد.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي قالت في ديسمبر الماضي إن عدد مستحقي الدعم النقدي يبلغ 3.23 مليون أسرة، وتظهر البيانات أن عدد المستفيدين ارتفع بنحو 400 ألف أسرة بنهاية العام المالي الماضي.

وفي أعقاب انتشار أزمة فيروس كورونا بدأت الحكومة في التوسع في عدد المستحقين لمساعدات تكافل وكرامة، في إطار خطة التخفيف عن الفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا.

وفي مايو الماضي قالت القباج إن عدد الأسر التي تم إضافتها وصل إلى 160 ألف أسرة كما سيتم إضافة 50 ألف أسرة جديدة قبل 30 يونيو.

ووفقًا للبيانات التي حصل عليها مصراوي فإن حوالي 500 ألف أسرة يستفيدون من الدعم النقدي المقدم من موازنات الجمعيات الأهلية بواقع 2.1 مليون فرد.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي المشمولين بالدعم النقدي قد تخطى 4 ملايين أسرة بما يشمل 17.4 مليون فرد.

وتبلغ موازنة الدعم النقدي للعام الجاري 19 مليار جنيه، بزيادة نصف مليار عن العام المالي الماضي.

وكانت الحكومة تستهدف ضم 100 ألف أسرة بتكلفة مليار جنيه، بحسب البيان المالي للعام الماضي.

وتقول البيانات إن مخصصات الدعم النقدي زادت بنسبة 300% قياسًا بالمخصصات في عام 2015.

وبحسب بيانات وزارة التضامن فإن الدعم الموجه لمحافظات الوجه القبلي (وهي المحافظات الأفقر على مستوى الجمهورية) يصل إلى 70% من إجمالي تكلفة الدعم.

وبحسب بيانات الدخل والإنفاق في 2017-2018 أدت برامج الدعم النقدي إلى خفض نسبة الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل.

لكن تظل نسبة الفقر في مصر مرتفعة وتبلغ 32.5% وفقًا لأخر بيانات عن الفقر.

وبحسب البيانات فإن 76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2.7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل.

وتغطي 28% من بطاقات تكافل وكرامة من ذوي الإعاقة بما يمثل حوالي مليون بطاقة، فيما تبلغ نسبة المستفيدين من المسنين الذين يبلغون 65 عامًا فأكثر 10% من إجمالي البطاقات.

وبحسب البيانات فإن حوالي 77% من مستفيدي أسر تكافل وكرامة لديهم دعم سلعي سواء بطاقة تموين أو دعم خبز.

ويستهدف برنامج تكافل الأسر التي تعاني من الفقر الشديد ولديها أطفال في المدرسة وتحصل الأسرة على 425 جنيهًا مساعدة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ بحسب المرحلة التعليمية بواقع 60 جنيهًا للمرحلة الابتدائية و80 جنيهًا بالمرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية بحد أقصى طفلين.

ويستهدف كرامة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وهو استحقاق فردي ويحصل المستحق على 450 جنيهًا شهريًا.