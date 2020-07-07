"CMA CGM" العالمية للشحن: تغطية مينائي العين السخنة والعقبة بخدمة جديدة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة "CMA CGM" العالمية، العاملة في الشحن والخدمات اللوجستية، تطور خدمة "JEDDEX" لتغطي مينائي العين السخة بمصر، والعقبة بالأردن، بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء.

وقالت المجموعة إنها ستقدم مع هذا التطور وقت عبور تنافسي من وإلى مصر والمملكة الأردنية، وإلى مقديشو ومومباسا، بالإضافة إلى عرض أوسع داخل أسواق البحر الأحمر.

وأضافت أن الخدمة ستوفر أيضا اتصالاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وكينيا والصومال مع وقت عبور محسّن والذي سيؤثر بشكل إيجابي على تجارة البضائع المبردة والبضائع الحساسة في الحاوية الجافة.

وذكرت المجموعة أن سفينة "CMA CGM BRAZIL" التابعة لها دخلت ميناء السخة بسعة 15128 حاوية، وهي تعد أكبر سفينة على الإطلاق تعبر ميناء السخنة، ويبلغ حجم السفينة، المنتشرة حاليًا في خدمات الشرق الأقصى والبحر الأحمر، 366 مترًا وعرضها 51 مترًا.

وتعتزم مجموعة "CMA CGM" مع هذا التطور المساهمة في التنمية الاقتصادية لمصر، وتوفر المجموعة من خلال الـ 20 خدمة المقدمة في مصر، مجموعة من الحلول والخدمات الشاملة والتي تربط مصر بسائر بلاد العالم.

وقال أحمد عرموش، رئيس مجلس إدارة CMA CGM بمصر: "تطوير خدمة JEDDEX يسلط الضوء مرة أخرى على التزام المجموعة بتعزيز عرض خدماتها في مصر".

وأضاف: "سييسر العبور الأول لـ CMA CGM Brazil في العين السخنة توسع التجارة الوطنية المصرية، بالإضافة إلى توفير دخول أوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأعلنت موانئ دبي العالمية السخنة، مشغل ميناء العين السخنة، اليوم الثلاثاء، أن الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبلت سفينة الحاويات العملاقة "BRAZIL-001" التابعة للخط الملاحي "CMA-CGM" وهي أكبر سفينة حاويات تستقبلها الميناء حتى اليوم، بحسب بيان من موانئ دبي.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من بناء السفينة الجديدة "BRAZIL-001"، في مايو 2020، بسعة 15 ألف حاوية مكافئة وبطول 366 متر، ويتم تشغيلها بواسطة الخط الملاحي CMA-CGM في خدمتها الأسبوعية REX1 من آسيا والتي تلعب دورًا مهمًا في نمو تجارة آسيا / البحر الأحمر.

وكانت السفينة، التي وصلت يوم السبت الماضي من آسيا، تحمل مجموعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الخام لتصنيع المواد الغذائية، ومنتجات سلع استهلاكية، والسلع الجاهزة للسوق المصري.

وتمتلك مجموعة "CMA CGM" عدد 489 سفينة تخدم أكثر من 420 ميناء حول العالم وحملت ما يقرب من 22 مليون حاوية في عام 2019، بحسب البيان.

وتتواجد المجموعة في 160 دولة من خلال شبكتها المكونة من 755 مكتبا و750 مستودعا، وتوظف المجموعة 110 ألف شخص حول العالم، منهم 2400 في مرسيليا بفرنسا حيث يقع مكتبها الرئيسي.