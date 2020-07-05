تراجع أسعار البصل والكوسة بسوق الجملة في العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضر بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات الأحد، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والعنب البناتي الأصفر والعنب البناتي الأحمر والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2.25 و3.7 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.