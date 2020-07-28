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إيرادات السياحة بمصر تسجل أقل مستوى في عامين بالربع الأول من 2020 (جراف)

04:44 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
إيرادات السياحة بمصر تسجل أقل مستوى في عامين بالربع الأول من 2020 (جراف)

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

ورغم هذا التراجع، ارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بقيمة 162.8 مليون دولار بنسبة 1.7%، حيث سجلت إيرادات السياحة نحو 9.55 مليار دولار مقابل نحو 9.39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات مصر من السياحة خلال العامين الأخيرين، بحسب بيانات البنك المركزي.

البنك المركزي السياحة

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