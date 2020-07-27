مركز النيل للأشعة والتحاليل وبير هيلث مصر يوقعان عقد تعاون مع شركة الطبي لرعاية الخط الساخن للاستفسار عن كورونا

القاهرة- مصراوي:

قال مركز النيل الأشعة والتحاليل إنه قام بالشراكة مع شركة بير هيلث بإبرام عقد تعاون مع شركة الطبي - وهي منصة عربية لتوفير الاستشارات الطبية عن بعد- لدعم الخط الساخن 105 المخصص من جانب وزارة الصحة و15311 من جانب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتلقي الاستفسارات والبلاغات حول فيروس كورونا فيما يختص بالاستشارات وفحوصات الأشعة والتحاليل والخدمات المنزلية.

وقال الدكتور طارق محرم الرئيس التنفيذي لمركز النيل للأشعة والتحاليل إن توقيع العقد يأتي ضمن استراتيجية المركز التي تهدف للعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري خاصة في ظل تفشي وباء كورونا مشيرا إلى أن الاتفاق سيساعد على تلقي عدد أكبر من الاستفسارات والرد عليها من قبل أطباء ومتخصصين وهو ما يعني التوسع في حجم الخدمة المقدمة خاصة وأن الخط الساخن الخاص بالوزارة يتلقى أكثر من 15 ألف اتصالا يوميا.

ورحب جليل اللبدي المدير التنفيذي لشركة altibbi.com الطبي بالتعاون مع مركز النيل للأشعة والتحاليل وشركة بير هيلث في تقديم الدعم للخط الساخن، وهو ما سيشكل إضافة تسهم في زيادة أعداد المستفيدين من خدمات الخط الساخن ويشكل خط مواجهة أولي يقلل الضغط على المستشفيات والأطقم الطبية في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويشمل الاتفاق، قيام كل من مركز النيل للأشعة والتحاليل وشركة بير هيلث بتخصيص فحوصات الأشعة و التحاليل و الرعاية المنزلية لدعم الخط الساخن فيما ستقوم شركة الطبي بتوفير استشارات مجانية وهو ما سيساعد على تقديم الخدمات بكفاءة أعلى وفي وقت أقل مما سيقلل من فترات الانتظار ويشجع المواطن على اللجوء للخط الساخن للحصول على ما يريد من معلومات واستشارات طبية حول الفيروس دون الحاجة للتوجه إلى المستشفى إلا في الحالات التي تستدعي هذا الأمر حيث يتم توجيه المريض إلى أقرب مستشفى معالج وإرسال الدعم الطبي في حال كانت الحالة تتطلب ذلك.