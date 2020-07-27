واردات مصر من القمح الأمريكي تقفز خلال العام الماضي (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت واردات مصر الزراعية من أمريكا خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 18%، بحسب بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وبلغت قيمة واردات مصر من أمريكا 1.6 مليار دولار في 2019 مقابل 1.9 مليار دولار في 2018.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن أمريكا كانت رابع أكبر المصدرين لمصر خلال العام الماضي بنسبة قدرها 11% من حصيلة الواردات الزراعية لمصر في هذا العام.

وشهدت واردات مصر من القمح الأمريكي قفزة كبيرة خلال العام الماضي لتصل إلى 185 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار في 2018.

وقال الوزارة إن القمح الأمريكي استفاد من المنافسة السعرية في بداية العام الماضي، وهو ما سمح بعودة التصدير إلى الأسواق الحساسة بالنسبة للأسعار مثل مصر.

وانخفضت واردات مصر من الفول الصويا بنسبة 14% لتصل إلى 995 مليون دولار مقابل 1.164 مليار دولار في 2018.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن واردات مصر من الفول الصويا ظلت قوية، رغم أنها تراجعت عن الطفرة التي حدثت خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن واردات مصر من الفول الصويا الأمريكي جاءت أغلبها في الربع الأول من العام.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن مصر لم تستورد العام الماضي ذرة أمريكي، بعد أن استوردت بقيمة 320 مليون دولار في عام 2018.

وقالت الوزارة إن ارتفاع أسعار الذرة الأمريكي مقارنة بالمنافسين مثل جنوب أمريكا ودول البحر الأسود، كان السبب في الانخفاض الدراماتيكي في الصادرات الأمريكية للذرة لمصر خلال 2019.

وبحسب بيانات الوزارة فإن واردات مصر من أمريكا ارتفعت بالنسبة لبعض السلع مثل اللحوم ومنتجاتها والتي سجلت ارتفاعًا نسبته 16% لتصل إلى 76 مليون دولار ومنتجات الألبان التي ارتفعت بنسبة 49% لتصل إلى 45 مليون دولار العام الماضي.

وقالت الوزارة إن النمو الاقتصادي القوي وانخفاض معدل البطالة أعطى دفعة للواردات الأمريكية من السلع الاستهلاكية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات.

وألقت الوزارة نظرة على وضع مصر الاقتصادي وقالت إن "الفترة ما قبل جائحة فيروس كورونا كان نمو الاقتصاد قويًا، كما أن توسع الطبقة المتوسطة كان من المتوقع يدفع نمو سوق المنتجات الزراعية الأمريكية".

وأضافت أنه بمجرد انتهاء جائحة فيروس كورونا فإن السياحة لمصر ستستمر في النمو لتقود واردات السلع عالية الاستهلاك مثل اللحوم ومنتجاتها ومنتجات الألبان.

ويتوقع التقرير أن ينمو قطاع المطاعم والفنادق بنسبة ما بين 15 إلى 20% العام المقبل، مع استمرار تعافي قطاع السياحة.