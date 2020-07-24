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زيادة أسعار الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

11:22 ص الجمعة 24 يوليه 2020
زيادة أسعار الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار الطماطم والبصل والفاصوليا، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 1.8 و 4.4 جنيه، بزيادة 30 قرشا، والبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و 4.4 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين جنيه و 2.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 65.5 و 6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات ، بتراجع 50 قرشا.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و 11 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 و13 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 23 جنيها، بتراجع جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 13 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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