زيادة أسعار الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع
كتبت – شيماء حفظي:
زادت أسعار الطماطم والبصل والفاصوليا، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
ووفقا للموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 1.8 و 4.4 جنيه، بزيادة 30 قرشا، والبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.8 و 4.4 جنيه، بزيادة 30 قرشا.
البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.
الباذنجان البلدي بين جنيه و 2.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و 3 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.
البامية بين 15 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 65.5 و 6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات ، بتراجع 50 قرشا.
التفاح البلدي بين 8 جنيهات و 11 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 9 و13 جنيها، بزيادة 2 جنيه.
الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 23 جنيها، بتراجع جنيهين.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي 13 جنيها، بزيادة جنيهين.
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