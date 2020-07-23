تراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الليمون جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 5 جنيهات و23 جنيها.

واستقرت أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة الأخرى، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و4.4 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و6.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و23 جنيها، بتراجع جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 13 جنيها.