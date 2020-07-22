تعرف على أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر لمستويات تاريخية خلال يومين

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا تاريخيا لم يحدث من قبل، خلال تعاملات أمس واليوم، مع صعود المعدن عالميا.

وقفزت أسعار الذهب بنحو 15 جنيها للجرام الواحد، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بمصر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء، 820 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 703 جنيهات، وعيار 24 إلى 937 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6560 جنيهًا.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب؟

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن صعود أسعار الذهب في السوق المحلي يرجع إلى صعود المعدن بالبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم وأمس، مشيرا إلى أن سعر المعدن بالسوق المحلي يتأثر بالسعر العالمي.

وأضاف أن المستثمرين يشترون كميات كبيرة من الذهب باعتباره ملاذ آمن خلال الفترة الحالية، في ظل أزمة كورونا.

وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقيمة 15.7 دولار للأوقية لتصل إلى 1857.6 دولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة رويترز، قفز الذهب بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وذكر نادي نجيب، أن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق يؤثر على حركة البيع والشراء، "فكلما زاد السعر تراجعت نسبة الإقبال، ولا يشتري في ظل هذه الارتفاعات إلا المضطرين مثل حالات الخطوبة والزواج".

وتأثر سوق الذهب خلال الفترة الماضية منذ بداية جائحة كورونا، وتراجع الإقبال على الشراء نتيجة إغلاق قاعات الأفراح وإغلاق المحلات في أوقات معينة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وتوقع نجيب المزيد من الصعود لسعر الجرام خلال الفترة المقبلة بالأسواق.