غدًا.. صرف جميع معاشات شهر أغسطس من ماكينات الصراف الآلي

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية، غدًا الخميس، صرف جميع معاشات شهر أغسطس من ماكينات الصراف الآلي، بحسب ما قاله جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان صحفي اليوم الأربعاء.

وكانت الهيئة أعلنت تبكير موعد صرف معاشات شهر أغسطس بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصرف قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرًا على أصحاب المعاشات.

وقال عوض إنه تقرر فتح منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غدًا، رغم إجازة ثورة 23 يوليو، استثنائيًا لخدمة أصحاب المعاشات.

وتبدأ الهيئة غدًا صرف شريحة أصحاب المعاشات ممكن يحصلون على أقل من ألف جنيه قبل زيادة يوليو ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وتقسم الهيئة مواعيد صرف بقية الشرائح كالآتي:

- من كانت معاشاتهم أقل من ألفي جنيه ويبلغ عددهم حوالي ٢.٤ مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين المقبلين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

- الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح غدًا من خلال توفير ١٣ ألف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات ما يزيد عن 8 ملايين صاحب معاش، منهم الاجتماعي 3.481 مليون مواطن يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي بقيمة إجمالية 6.496 مليار جنيه.

ويصرف 3.193 مليون مواطن عن طريق البريد بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.