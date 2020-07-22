اتحاد الغرف التجارية يوافق من حيث المبدأ على تحديد مواعيد غلق المحلات

ووافق مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، من حيث المبدأ على تحديد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة كل محافظة سواء الساحلية أو السياحية، وذلك خلال اجتماعه الأخير برئاسة إبراهيم العربي رئيس الاتحاد.

وبحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء، طلب العربي، خلال الاجتماع، من رؤساء الغرف ضرورة سرعة إبداء آرائهم حول المواعيد التي تتناسب وأنشطة كل محافظة لإعداد دراسة شاملة ورفعها إلى مجلس الوزراء لأخذها في الاعتبار عند تحديد المواعيد.

وكان نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال في مداخلة تليفزيونية الشهر الماضي، إن الحكومة تدرس عمل مواعيد محددة ليلا لغلق المحال التجارية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر حاليا.

وأضاف سعد أن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرا إلى أن بعض المحافظات بها أماكن سياحية قد تحتاج إلى مد مواعيد عمل المحلات والكافيهات.

ووفقا لبيان اليوم، وافق مجلس إدارة الاتحاد أيضا على التعديلات المقترحة والمقدمة من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية وذلك بما يتفق وإشراف الوزارة على الغرف التجارية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.

كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، تشكيل لجان فنية لإبداء الرأي حول التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بالشأن التجاري والاقتصادي ومنها متابعته للتعديلات المقترحة على قانون السجل التجاري، والجهود التي بذلها الاتحاد لمواجهة جائحة كورونا لتخفيف الآثار السلبية والحفاظ على استقرار الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية أمام الصادرات المصرية، وعدم تعطل سلال الإمداد سواء للمصانع أو المواد الغذائية.