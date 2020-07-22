وزيرة التجارة تبحث مع التصديرى لمواد البناء سبل زيادة صادرات القطاع

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع موسع مع أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- سبل تنمية وتطوير كافة الصناعات التابعة للقطاع، وإمكانيات زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.

كما بحثت الوزيرة مع أعضاء المجلس التحديات التي تواجه تطوير منتجات القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزيرة إن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يسهم بنحو 25% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وبقيمة 5 مليارات دولار سنوياً، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات.

وأشارت الوزيرة إلى حرص وزارتها على زيادة الصادرات المصرية من منتجات القطاع للأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال استقرار منظومة الصناعة الوطنية، والتغلب على كافة معوقات التصدير الحالية والمستقبلية، وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصري.

وذكرت أن هذا القطاع يضم عددا كبيرا من الصناعات العملاقة في الاقتصاد القومي وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، والأسمنت، والسيراميك، والأدوات الصحية، والمحاجر والرخام، والتي تسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وأضافت الوزيرة أن وزارتها تلعب دورا محوريا للتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الصناعي للتغلب على كافة التحديات التي تواجه كافة الصناعات المصرية.

وأكدت حرص الوزارة على مساندة تكلفة الشحن لكافة القطاعات التصديرية ومن بينها قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وذلك لأسواق دول القارة الأفريقية والتي تمثل مقصدا مهما للصادرات المصرية في مختلف الصناعات التابعة لهذا القطاع.

وطالب أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، بأهمية تدشين خطوط ملاحية مباشرة مع أسواق دول القارة الأفريقية لتكون مصر محورا تصديريا عالميا لدول القارة إلى جانب زيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق والتي تحظى فيها منتجات القطاع بقبول ورواج كبير.

وأشاروا إلى أن منتجات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المصرية تستحوذ على حصص سوقية كبيرة بأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.