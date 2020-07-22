البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء
10:24 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10570 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.02%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.79%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.71% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10558 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
89078
عدد المصابين
-
29473
عدد المتعافين
-
4399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14989638
عدد المصابين
-
8995714
عدد المتعافين
-
616162
عدد الوفيات
إعلان