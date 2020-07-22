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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

10:24 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10570 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.02%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.79%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.71% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10558 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب.

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