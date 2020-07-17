وزير الاتصالات يجتمع بأول بعثة افتراضية من ألمانيا بالتكنولوجيا الرقمية

كتب – علاء حجاج:

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس بأعضاء أول بعثة أعمال افتراضية من ألمانيا لمصر في مجال التكنولوجيات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتم اللقاء بتنظيم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وبحضور الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، والمهندس عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

واستعرض الوزير في حوار مفتوح مع المشاركين في بعثة الأعمال من شركات مصرية وألمانية؛ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية.

وترتكز الاستراتيجية، على ثلاثة محاور وهى تنمية المهارات الرقمية، ودعم الإبداع الرقمي، وتحقيق التحول الرقمي؛ وأكد الوزير، اهتمام الوزارة بإعداد كوادر بشرية مدربة في مجالات التكنولوجيات الرقمية وتشجيع الشباب على العمل الحر وتأهيلهم بما يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال الوزير، إن ذلك يأتي من خلال تنفيذ خطة للاستثمار في العقول البشرية بمستهدف 100 ألف متدرب مع نهاية العام الحالي؛ مشيرا إلى إطلاق الوزارة للعديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وأوضح طلعت أنه تم البدء في 2019 في تنفيذ مشروع تجريبي للتحول الرقمي في محافظة بورسعيد تم خلاله إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية.

وقال إنه يتم العمل حاليا لإطلاق عدد من الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية من خلال منافذ مختلفة لضمان إتاحتها لكافة فئات المجتمع باختلاف أنماط استخدامهم للتكنولوجيا؛ مشيرا إلى استثمارات الدولة في البنية التحتية للاتصالات والتي أدت الى استيعاب الاستخدام الكثيف للإنترنت خلال جائحة كورونا.

وأشار طلعت إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعني بالتركيز على التخصص في مجالات معينة ومنها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصا واعدة لتصبح مركزا إقليميا في مجال صناعة مراكز البيانات في ظل مرور عدد من الكابلات البحرية بأراضيها والجهود المبذولة لإعداد البيئة التشريعية الملائمة لنمو هذه الصناعة ومنها إعداد قانون حماية البيانات الشخصية.

وأكد على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة البيئة المحفزة للشركات العالمية لإنشاء مراكز بيانات وكذلك لفتح مراكز تميز في مصر لتصدير خدماتها الرقمية من مصر للأسواق العالمية.

وأضاف طلعت أن ألمانيا من الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنها من الأسواق الاستراتيجية في هذه الصناعة؛ مؤكدا على تطلعه الى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال في ظل ما تملكه مصر من كوادر شابة مدربة بشكل احترافي في المجالات التكنولوجية.

وأشار إلى أهمية التعاون المشترك من أجل تدرب الشباب لاكتساب اللغة الألمانية بما يمكنهم من العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسواق الألمانية.

كما أشار الوزير، إلى أن إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2018/2019 بلغ نحو 3.6 مليار دولار؛ حيث جاءت مصر كواحدة من أفضل 15 موقع عالمي في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود؛ كما تم تأسيس 1613 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة بلغت 16.5% عن العام المالي الذي يسبقه.

وقال المهندس عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على أن تكنولوجيا المعلومات تعد من أكثر القطاعات نموا في مصر بسبب جاذبية الموارد المصرية وكثرة المواهب الشابة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الصناعات الصغيرة مما جعل مصر من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.

وأضاف أن هناك أيضا العديد من الشركات المصرية ومنها الناشئة والتي تعمل في السوق الألماني والأوروبي في غاية النجاح بسبب ان بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر والمدعومة بالتكنولوجيا تفتح الباب أمام الصادرات خارج مصر. ومن ناحية أخرى، أنشأت العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مراكز للتميز في مصر مثل siemens mentor