وفد من "تنمية المشروعات" يزور الشرقية.. وخطة للنهوض بالمشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

بحث وفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال زيارة للمحافظة، إمكانات التوسع في تنفيذ مشروعات صغيرة جديدة تقوم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

كما تضمن اللقاء بين الوفد برئاسة طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحافظ الشرقية، التعرف على ظروف المصانع والمنشآت التي تحتاج إلى تمويل أو دعم فني بالمحافظة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعرض طارق شاش، خلال اللقاء، مختلف المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020 بمحافظة الشرقية، حيث ضخ الجهاز تمويلا بقيمة 2 مليار جنيه تم من خلاله إقامة 97 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 142 ألف فرصة عمل.

كما خصص الجهاز خلال الفترة المذكورة 98 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بنية أساسية وتنمية مجتمعية وبشرية أتاحت ما يزيد على مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة منها مشروعات يتم تنفيذها حاليا بالمحافظة، وفقا لشاش.

وأوضح طارق شاش أن هذه المشروعات تتضمن إحلال وتجديد بعض خطوط مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي، وترميم عدد من مراكز الشباب والوحدات الصحية بالزقازيق وبلبيس ومنيا القمح ومشتول السوق، بمنح من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف اتاحة البيئة المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وسلم المحافظ وشاش، على هامش الاجتماع، 4 شيكات لعدد من أصحاب المشروعات الذين حصلوا على تمويل من الجهاز للبدء في مشروعاتهم الجديدة بإجمالي مبلغ 4 ملايين جنيه.

وقال محافظ الشرقية إن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لها لدفع عجلة المشروعات وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وذلك بالتعاون مع الجهاز.

وأشاد المحافظ بالخدمات المتنوعة التي يقدمها فرع جهاز تنمية المشروعات في تمويل أصحاب المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لهم.

كما عقد الوفد اجتماعا مع أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة لتعريف أعضاء الغرفة بالخدمات التي يقدمها الجهاز ومنها التيسيرات المقدمة من خلال وحدات الشباك الواحد، وحزم التمويل المختلفة المتاحة من الجهاز، لتشجيع أعضاء الغرفة على الاستفادة منها.

كما استمع وفد الجهاز إلى طلبات أعضاء الغرفة فيما يخص أنواع التمويل المقدم من الجهاز، بحسب البيان.

ومن جانبها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تعليقا على الزيارة، إن الجهاز يعمل على وضع خطة عاجلة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بكافة المحافظات بعد أزمة كورونا.

وأضافت أن الالتقاء بالمحافظين وقيادات الجهات المعنية بهذا القطاع تهدف للتعرف على احتياجاتهم والوقوف على المشكلات التي تواجه الشباب لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تشغيل مشروعاتهم القائمة، ودراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة بكل محافظة والتي يمكن أن يستفيد منها الشباب في إقامة مشروعاتهم.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتقديم كافة أنواع المساندة المالية والفنية والتدريبية والتسويقية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتخطيها للآثار السلبية التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن الجهاز ينظر إلى هذه المشروعات باعتبارها إحدى أهم الآليات التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.