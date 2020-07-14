ارتفاع الطماطم والليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور.

بينما تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2.75 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البامية بين 15 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و25 جنيها، بزيادة جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

المشمش بين 7 جنيهات و 13 جنيها.