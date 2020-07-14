ارتفاع الطماطم والليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الطماطم والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور.
بينما تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
البطاطس بين 2.75 و3.75 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البامية بين 15 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و7.5 جنيه.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.
التفاح البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الليمون البلدي بين 9 جنيهات و25 جنيها، بزيادة جنيهين.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
المشمش بين 7 جنيهات و 13 جنيها.
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