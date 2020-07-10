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ستاندرد آند بورز تحذر من انكماش اقتصاد دبي 11% العام الجاري

04:52 م الجمعة 10 يوليه 2020
ستاندرد آند بورز تحذر من انكماش اقتصاد دبي 11% العام الجاري

ستاندرد آند بورز

القاهرة – وكالات:

حذرت ستاندرد آند بورز جلوبال من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11% في العام الجاري، في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لشركتي عقارات من بين كبرى الشركات في الإمارة إلى وضع عالي المخاطر.

وقالت ستاندرد آند بورز إن دبي، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وتتجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.

وكتب محللو ستاندرد في مذكرة بتاريخ أمس الخميس: ”نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11% في 2020، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في 2015“ وأضافوا أن العجز المالي للإمارة من المتوقع أن يتضخم إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

ومن المتوقع انتعاش النمو إلى نحو 5% في العام القادم، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتباطأ بعد ذلك إلى 2% حتى 2023، وهو ما سيشكل نصف المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية.

وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات في الإمارات والتي شيدت برج خليفة بدبي أطول برج في العالم، إلى BB+، وهو تصنيف عالي المخاطر من درجة جديرة بالاستثمار عند - BBB.

وقالت إنها تتوقع تراجع أرباح إعمار بما يتراوح بين 30 إلى 40% في 2020، وهبوط إجمالي الإيرادات بين 15-20%، بينما من المتوقع أن يكون التعافي المرتقب في العام القادم جزئيا فحسب.

كما خفضت ستاندرد تصنيف مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة تابعة للشركة التي تدير المركز المالي العالمي لدبي وهو منطقة حرة إلى BB+، وهو تصنيف عالي المخاطر من درجة جديرة بالاستثمار عند BBB-.

وقال محللو ستاندرد آند بورز ”نتوقع تدهور ميزانية دبي، مما يقلص قدرتها على تقديم دعم مالي استثنائي للكيانات المرتبطة بها“

ستاندرد آند بورز اقتصاد دبي فيروس كورونا

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