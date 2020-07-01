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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:39 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و21 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و 45 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها، وسعر كيلو المكرونة بين 60 و70 جنيها

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية

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