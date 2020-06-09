تعرف على سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تباين أداء الدولار مقابل الجنيه، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر صرف الدولار في بنكين بينما ارتفع في بنكين آخرين، فيما استقر في 7 بنوك.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 13 قرشا في بنك البركة إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي عند 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.