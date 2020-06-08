أيمن سليمان: بنك القاهرة لا يزال على "رادر" الصندوق السيادي وتأجيل الطرح قرار حكيم

كتب- عبدالقادر رمضان

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عبر تطبيق زووم، إن الصندوق لا يزال مهتم بالمشاركة في طرح بنك القاهرة في البورصة.



وأضاف أن "الطرح لا يزال على ردار الصندوق وشركاؤه".



وقال سليمان إن تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة كان قرارا حكيما في ظل التطورات الحالية الخاصة بأزمة كورونا.

وكان من المقرر طرح البنك في البورصة في أبريل الماضي، بهدف جمع حوالي 500 مليون دولار، ضمن برنامج الطروحات الحكومية لبيع حصص من الشركات والبنوك العامة في البورصة، وذلك بعد الضربة التي تعرضت لها الأسواق بسبب كورونا.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، واتش إس بي سي.