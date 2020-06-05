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تراجع أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

11:32 ص الجمعة 05 يونيو 2020
تراجع أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر السمك البوري والبلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما استقرت أسعار الكابوريا والسبيط والكاليماري عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري، اليوم الجمعة جنيهين، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح ما بين 42 و 48 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها، ليتراوح اليوم بين 24 و26 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي بين جتيه و5 جنيهات، ليترواح اليوم بين 59 و65 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و170 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري، بين 200 و 270 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري

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