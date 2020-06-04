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الأتربي: المركزي يوافق على مساعدة حالات كورونا الخطرة بالبنوك لتوفير أماكن للعلاج

10:22 م الخميس 04 يونيو 2020
الأتربي: المركزي يوافق على مساعدة حالات كورونا الخطرة بالبنوك لتوفير أماكن للعلاج

محمد الإتربي

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر وافق بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر على المساعدة في توفير أماكن في المستشفيات للحالات الخطرة من المصرفيين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الأتربي في بيان أن المركزي وجه البنوك في حالة صعوبة توفير أحد البنوك أماكن بالمستشفيات للعلاج والعزل، الاتصال بالدكتور أشرف بلال بالبنك المركزي أو اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزى للمساعدة فى توفير الأماكن المطلوبة بالمستشفيات.

وأضاف الأتربي أن قرار البنك المركزي يأتي استكمالا للتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد ،وانطلاقا من مسئولية الجهاز المصرفى تجاه العاملين بالبنوك.

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