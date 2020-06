أوراسكوم للتنمية تتعاقد لتطوير مدرستين بمشروع "O West" بالسادس من أكتوبر

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، الاتفاقية الثالثة لتطوير المدارس في (أو ويست – O west) مع مدارس نرمين إسماعيل لتطوير مدرسة دولية تضم جميع المراحل (K- 12)، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وقالت الشركة، إنه بموجب الاتفاق، ستقوم مدرسة نيرمين إسماعيل بتطوير مدرستين جديدتين، وستتولى Advanced Education for the Establishment management & Ownership of Education Facilities الإشراف الإداري والتنفيذي للمدارس.

وتستهدف افتتاح المدارس رسميا في سبتمبر 2022، أي قبل عام من تسليم أول الوحدات العقارية في مشروع O West.

وقالت الشركة، إنه حققت تدفقات نقدية بقيمة 353 مليون جنيه من هذه الاتفاقيات.

وارتفع صافي أرباح شركة أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 41.1% لتصل إلى 705.6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقارنة بأرباح عام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 38,8٪ لتصل إلى4,7 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل 3,3 مليار جنيه خلال عام 2018 متجاوزة الإيرادات المستهدفة وقدرها 4 مليارات جنيه.

وحققت الشركة أعلى مبيعات عقارات في تاريخها، بقيمة بلغت 6.9 مليار جنيه خلال عام 2019، وبنسبة ارتفاع 202.5٪، وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى نمو المبيعات الجديدة وزيادة الطلب في جميع المشروعات.



كما ارتفع عدد الوحدات المتعاقد عليها بنسبة 179.4٪ لتصل إلى 1369 وحدة خلال عام 2019، واستحوذت مبيعات مشروع O West، على أكثر المبيعات خلال عام 2019 تلتها الجونة، وأخيرًا مشروع مكادي هايتس، حسب بيان سابق من الشركة.



وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.