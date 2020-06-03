أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الدولار يرتفع 5 قروش في الأهلي ومصر إلى 16.06 جنيه

10:37 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
الدولار يرتفع 5 قروش في الأهلي ومصر إلى 16.06 جنيه

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الدولار ارتفاعه في 6 بنوك في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجع في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 4 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 5 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين بنك كريدي أجريكول إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار البنك الاهلي بنك مصر

الخبر التالى:

قطاع الأعمال تدرس إنشاء محطات شحن كهربائي للسيارات مع محافظة القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان