البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.02% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.56%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.64%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.09% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10338 نقاط.