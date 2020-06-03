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البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:14 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.02% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.56%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.64%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.09% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10338 نقاط.

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