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ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد

12:55 م الأحد 28 يونيو 2020
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد

محل مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف بنحو جنيها واحدا للجرام، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 796 جنيهًا مقابل 795 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وعيار 24 نحو 909 جنيهات، والجنيه الذهب 6368 جنيهًا.

واليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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