ارتفاع الطماطم وانخفاض العنب.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضر والفاكهة بين 20 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الباذنجان البلدي والخيار البلدي والعنب البناتي الأصفر والعنب البناتي الأحمر بين 75 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 75 قرشا.

البامية 15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.