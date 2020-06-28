أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وحافظ الدولار على سعره مستقرًا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والبركة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.