أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، في سوق الجملة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و280 جنيها، وهو نفس سعر أمس، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.