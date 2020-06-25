البورصة تنخفض 1.36% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس



كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.36% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10890 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.97%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 99 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 105.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.55% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 11039 نقطة.

وأرجع سامح غريب، عضو جمعية المحللين الفنيين، هذا الارتفاع القوي لمؤشرات البورصة خلال جلسة أمس إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد بعد الإعلان عن إجراءات الفتح التدريجي لكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمصر بدءا من بعد غد السبت، إلى جانب إعلان مجموعة هيرمس القابضة وصندوق مصر السيادي السعي إلى الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي.