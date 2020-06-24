أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر.. وجرام 21 يصل إلى 800 جنيه لأول مرة

12:33 م الأربعاء 24 يونيو 2020
قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر.. وجرام 21 يصل إلى 800 جنيه لأول مرة

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 12 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 788 جنيهًا، أمس وهو سعر لم يصل إليه من قبل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 686 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 10 دولارات بنسبة 0.57%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1778 دولارا في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

معيط: لا ضرائب جديدة على السلع المباعة إلكترونيا بتعديلات القيمة المضافة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: للجامعات حرية تحديد موعد الامتحانات