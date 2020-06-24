قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر.. وجرام 21 يصل إلى 800 جنيه لأول مرة

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 12 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 788 جنيهًا، أمس وهو سعر لم يصل إليه من قبل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 686 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 10 دولارات بنسبة 0.57%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1778 دولارا في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.