وزير المالية يقرر إنشاء وحدة لمتابعة تحصيل ضريبة عوائد الأذون والسندات

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسئولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه الوحدة ستتولى أيضا فحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وأضافت أن هذه الوحدة ستتولى كذلك متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة.

وذكرت المالية، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، للحفاظ على حق الدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وأشارت إلى أن إنشاء الوحدة يُسهم في رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة خاصة بعد المعالجة الضريبية الجديدة الصادرة في فبراير 2019، التي تهدف إلى فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في "وعاء مستقل" عن باقي الإيرادات الأخرى.

كما يسهم إنشاء الوحدة في متابعة وفحص ومراجعة هذه العوائد في ظل فتح المجال لبيع وتداول هذه الأدوات في بورصة الأوراق المالية؛ بما يسهم في زيادة عمليات البيع والشراء المتعلقة بها، وفقا للوزارة.

وأكدت الوزارة أن الوحدة ستهم أيضا في سرعة إنجاز وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية "غير المقيدة بالبورصة"، خاصة أنها ليست مُعفاة من الضريبة عليها، ولم يشملها التأجيل الخاص بالأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية للأسهم المقيدة بالبورصة.