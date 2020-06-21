التمويل الدولية تضخ 10 ملايين دولار بشركة مصرية لتصنيع عدادات الكهرباء

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار في شركة جلوبالترونيكس المصرية، بهدف مساعدتها على التوسع في تصنيع وتركيب عدادات الكهرباء الرقمية مسبقة الدفع بالمنازل.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه الاستثمارات تأتي في إطار دعمها لإصلاحات الطاقة التي تنفذها الحكومة من أجل زيادة الدقة في فواتير الاستهلاك، وإتاحة المزيد من خيارات الدفع أمام المستهلكين مع توفير معلومات أدق عن استهلاكهم للكهرباء لتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك.

ويتيح هذا التمويل لشركة جلوبالترونيكس، المتخصصة في تصنيع حلول قياس الكهرباء، دعم خطط الحكومة الرامية إلى إحلال العدادات القديمة بعدادات رقمية ذكية ضمن الإصلاحات الجارية للطاقة، وفقا للبيان.

وتزيد العدادات الرقمية مسبقة الدفع دقة الفواتير وتتيح للمستهلك طرقا أكثر ملاءمة للدفع، كما تسهم هذه العدادات في ترشيد الاستهلاك بشكل عام بالتيسير على المستهلك في تتبع استهلاكه للطاقة.

وتعقيبا على الاستثمار الجديد، قال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا: "شهد استهلاك الكهرباء في مصر زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وسترتفع على الأرجح وتيرة هذه الزيادة".

وتابع: "هذا المشروع هو جزء من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لدعم الحكومة في إصلاح القطاع وزيادة كفاءة الطاقة، وفي الوقت نفسه مساعدة شركة محلية على التوسع في المنطقة وتنويع أعمالها".