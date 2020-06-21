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تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الأحد

12:43 م الأحد 21 يونيو 2020
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الأحد

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 782 جنيهًا، هو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا، وعيار 24 نحو 893 جنيهًا، والجنيه الذهب 6256 جنيهًا.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 عيار24

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